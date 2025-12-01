CONCERT COMMING GOSPEL Rue de Goumetx Saint-Gaudens

CONCERT COMMING GOSPEL

Rue de Goumetx PARVIS DE LA MAIRIE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

On vous attend nombreux !

Concert de gospel suivi du tir du feu d’artifice. .

English :

We look forward to seeing you there!

