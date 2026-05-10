Concert Common Insight Argenton-sur-Creuse
samedi 21 novembre 2026 · Argenton-sur-Creuse
Informations pratiques
Argenton-sur-Creuse
Concert Common Insight
2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Concert Folk par Common Insight à l’Avant-Scène.
Notre région a ses talents ! Pablo Coudrin, alias Common Insight, façonne une folk intimiste et
audacieuse, à la croisée des chemins entre tradition et expérimentation. Inspiré par des figures comme Adrianne Lenker ou Sufjan Stevens, il mêle guitare-voix, textures pop et touches psychédéliques avec délicatesse. Après un premier album solo, Flavors of Life (2022), il revient avec A Thrill for Novelty, fruit d’une création collective aux côtés de Marie Escadafals et
Jean-Loup Dutoit (Mossaï Mossaï). Common Insight explore les possibles de la folk contemporaine, entre écriture fine, arrangements mesurés et quête sonore sincère . 8 .
2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 36 88 billetterieasso@avantscene-argenton.com
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English :
Folk Concert by Common Insight at L’Avant-Scène.
L’événement Concert Common Insight Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Creuse
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