Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Concert Common Insight

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Concert Folk par Common Insight à l’Avant-Scène.

Notre région a ses talents ! Pablo Coudrin, alias Common Insight, façonne une folk intimiste et

audacieuse, à la croisée des chemins entre tradition et expérimentation. Inspiré par des figures comme Adrianne Lenker ou Sufjan Stevens, il mêle guitare-voix, textures pop et touches psychédéliques avec délicatesse. Après un premier album solo, Flavors of Life (2022), il revient avec A Thrill for Novelty, fruit d’une création collective aux côtés de Marie Escadafals et

Jean-Loup Dutoit (Mossaï Mossaï). Common Insight explore les possibles de la folk contemporaine, entre écriture fine, arrangements mesurés et quête sonore sincère . 8 .

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 36 88 billetterieasso@avantscene-argenton.com

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English :

Folk Concert by Common Insight at L’Avant-Scène.

L’événement Concert Common Insight Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Creuse