Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or Saint-Loup-Lamairé
Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or Saint-Loup-Lamairé dimanche 9 novembre 2025.
Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or
Place du Docteur Bouchet Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Dimanche 9 novembre à 15h30 le chœur du Val d’Or invite la compagnie Bleu Indigo pour un concert commun dans la salle multiculturelle de Saint Loup Lamairé. Au programme chansons françaises. Tarif 10€
Réservations (jauge limitée) 05 49 64 73 04 06 47 69 05 32 .
Place du Docteur Bouchet Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 04
English : Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or
German : Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or
Italiano :
Espanol : Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or
L’événement Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2025-10-28 par CC Airvaudais Val du Thouet