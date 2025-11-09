Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or

Place du Docteur Bouchet Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Dimanche 9 novembre à 15h30 le chœur du Val d’Or invite la compagnie Bleu Indigo pour un concert commun dans la salle multiculturelle de Saint Loup Lamairé. Au programme chansons françaises. Tarif 10€

Réservations (jauge limitée) 05 49 64 73 04 06 47 69 05 32 .

Place du Docteur Bouchet Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 04

English : Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or

German : Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or

Italiano :

Espanol : Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or

L’événement Concert commun Bleu Indigo et Choeur du Val d’Or Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2025-10-28 par CC Airvaudais Val du Thouet