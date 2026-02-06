Concert Compa Galera Place St Pierre Orthez
Concert Compa Galera Place St Pierre Orthez samedi 14 février 2026.
Concert Compa Galera
Place St Pierre Eglise Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Musique et chant d’Amérique Latine. .
Place St Pierre Eglise Saint-Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 08 42 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Compa Galera
L’événement Concert Compa Galera Orthez a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Béarn