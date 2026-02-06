Concert Compa Galera Place St Pierre Orthez

Concert Compa Galera

Place St Pierre Eglise Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Musique et chant d’Amérique Latine. .

Place St Pierre Eglise Saint-Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 08 42 32

English : Concert Compa Galera

L’événement Concert Compa Galera Orthez a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Béarn