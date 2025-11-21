Concert Compagnie Brassens Café de la Gare La Forest-Landerneau

Concert Compagnie Brassens

Café de la Gare 11 Route de Beg ar Groas La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Georges Brassens est l’auteur de près de deux cent chansons dont certaines sont de véritables classiques populaires de la chanson Française. Sensible et rebelle, jovial ou râleur, grossier mais poète… Son œuvre nous emmène de la plus romantique des poésies aux plus grivoises des chansons, jusqu’au texte engagé à dimension universelle…

Depuis bientôt quinze ans Michel, Fanch Adrien et Yann reprennent une partie de son répertoire et l’interprètent avec plaisir aux quatre coins de la Bretagne. .

Café de la Gare 11 Route de Beg ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80

