CONCERT (COMPLET) Bagarre + NORD//NOIR Amiens

17 Quai Bélu Amiens Somme

Début : 2025-11-06 20:30:00

JEU. 6 NOVEMBRE 2025

20:30

Bagarre

Hybride | FR

22:00

En 2025, Bagarre mettra fin à 10 ans de carrière avec un dernier EP, Nous étions cinq (sortie le28 février), et une tournée d’adieu. Pionniers d’une musique hybride, Bagarre a marqué la scène française en brisant les codes eten portant les luttes sociales sur scène. Chaque concert est une célébration d’amour et deliberté. 2025 sera la dernière année. La dernière année du CLUB dans lequel ils nous invitent un lieufait pour s’aimer, sans limites, sans frontière, sans genre, sans scène ni fosse, et où la libertéest totale.

Nord//Noir

Cold / Gabber | FR

21:00

Dans un brouillard épais, sur des pavés boueux, une fête sombre fait briller la nuit froide…

NORD//NOIR y scande les tourments de notre époque sur fond de Cold Gabber qui fait sauter les tristes et sourire les déçus. Membres du collectif Tout Est Politique Collectif de musiques électroniques et d’arts visuels et originaires de Calais, ils pensent que la musique est un engagement. Leur live puissant et généreux sublime le folklore du nord en jouant des contrastes, comme une terreur lumineuse. L’orage va s’abattre dans l’amour et la sueur. Au menu un duo de frites au vinaigre, à la sauce gabber, pour réchauffer le corps et le reste

Cet évènement est complet.

Tarif normal 15€

Tarif abonné 10€

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

THU. NOVEMBER 6, 2025

20:30

Brawl

Hybride | FR

22:00

In 2025, Bagarre will end a 10-year career with a final EP, Nous étions cinq (out February 28), and a farewell tour. Pioneers of hybrid music, Bagarre have left their mark on the French scene by breaking codes and bringing social struggles to the stage. Each concert is a celebration of love and freedom. 2025 will be the last year. The last year of the CLUB to which they invite us: a place made for love, without limits, without borders, without gender, without stage or pit, and where freedom is total.

Nord//Noir

Cold / Gabber | FR

21:00

In thick fog, on muddy cobblestones, a dark party makes the cold night shine…

NORD//NOIR chants out the torments of our times against a backdrop of Cold Gabber that makes the sad jump and the disappointed smile. Members of Tout Est Politique an electronic music and visual arts collective and originally from Calais, they believe that music is a commitment. Their powerful, generous live show sublimates northern folklore, playing with contrasts like a luminous terror. The storm will roll in with love and sweat. On the menu: a duo of vinegar fries with gabber sauce, to warm up the body and the rest of us

This event is sold out.

Regular price: 15?

Subscriber price: 10?

German :

DO. 6. NOVEMBER 2025

20:30

Bagarre

Hybride | DE

22:00

Im Jahr 2025 wird Bagarre seine 10-jährige Karriere mit einer letzten EP, Nous étions cinq (Veröffentlichung am 28. Februar), und einer Abschiedstournee beenden. Bagarre, die Pioniere einer hybriden Musik, haben die französische Szene geprägt, indem sie Codes brachen und soziale Kämpfe auf die Bühne brachten. Jedes Konzert ist eine Feier der Liebe und der Freiheit. 2025 wird das letzte Jahr sein. Das letzte Jahr des CLUBs, in den sie uns einladen: ein Ort der Liebe, ohne Grenzen, ohne Grenzen, ohne Genre, ohne Bühne oder Graben, und wo die Freiheit total ist.

Nord/Schwarz

Cold / Gabber | FR

21:00

In dichtem Nebel, auf schlammigen Pflastersteinen, lässt eine düstere Party die kalte Nacht erstrahlen…

NORD//NOIR skandiert dort die Qualen unserer Zeit zu Cold Gabber, der die Traurigen springen und die Enttäuschten lächeln lässt. Die aus Calais stammenden Mitglieder des Kollektivs Tout Est Politique eines Kollektivs für elektronische Musik und visuelle Kunst sind der Meinung, dass Musik eine Verpflichtung ist. Ihre kraftvollen und großzügigen Live-Auftritte sublimieren die Folklore des Nordens, indem sie mit Kontrasten spielen, wie ein leuchtender Schrecken. Das Gewitter wird in Liebe und Schweiß niedergehen. Auf der Speisekarte: ein Duo aus Pommes frites mit Essig und Gabbersauce, um den Körper und den Rest aufzuwärmen

Diese Veranstaltung ist ausverkauft.

Normaler Eintrittspreis: 15?

Abonnententarif: 10?

Italiano :

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2025

20:30

Bagarre

Hybride | FR

22:00

Nel 2025, i Bagarre concluderanno la loro carriera decennale con un ultimo EP, Nous étions cinq (in uscita il 28 febbraio), e un tour d’addio. Pionieri della musica ibrida, i Bagarre hanno lasciato il segno sulla scena musicale francese infrangendo i codici e portando sul palco le lotte sociali. Ogni concerto è una celebrazione dell’amore e della libertà. il 2025 sarà l’ultimo anno. L’ultimo anno del CLUB a cui ci invitano: un luogo fatto per l’amore, senza limiti, senza confini, senza genere, senza palco e senza buca, e dove la libertà è totale.

Nord / Nero

Freddo / Gabber | FR

21:00

In una fitta nebbia, su ciottoli fangosi, una festa oscura fa brillare la fredda notte…

NORD//NOIR canta i tormenti del nostro tempo su un sottofondo di Cold Gabber che fa saltare i tristi e sorridere i delusi. Membri di Tout Est Politique un collettivo di musica elettronica e arti visive e originari di Calais, credono che la musica sia un impegno. Il loro spettacolo dal vivo, potente e generoso, sublima il folklore del nord, giocando sui contrasti come un terrore luminoso. La tempesta arriverà con amore e sudore. Nel menu: un duo di patatine all’aceto con salsa gabber, per riscaldare il corpo e il resto di noi

Questo evento è esaurito.

Prezzo normale: 15 euro

Prezzo per gli abbonati: 10 €?

Espanol :

JUE. 6 NOVIEMBRE 2025

20:30

Bagarre

Hybride | FR

22:00

En 2025, Bagarre pondrá fin a 10 años de carrera con un último EP, Nous étions cinq (que saldrá el 28 de febrero), y una gira de despedida. Pioneros de la música híbrida, Bagarre han dejado su huella en la escena musical francesa rompiendo códigos y llevando al escenario las luchas sociales. Cada concierto es una celebración del amor y la libertad. 2025 será el último año. El último año del CLUB al que nos invitan: un lugar hecho para el amor, sin límites, sin fronteras, sin género, sin escenario y sin foso, y donde la libertad es total.

Norte / Negro

Frío / Gabber | FR

21:00

En una niebla espesa, sobre adoquines embarrados, una fiesta oscura hace brillar la fría noche…

NORD//NOIR canta los tormentos de nuestro tiempo sobre un fondo de Cold Gabber que hace saltar a los tristes y sonreír a los decepcionados. Miembros de Tout Est Politique -colectivo de música electrónica y artes visuales- y originarios de Calais, creen que la música es un compromiso. Su directo, potente y generoso, sublima el folclore del norte, jugando con los contrastes como un terror luminoso. La tormenta llegará con amor y sudor. En el menú: un dúo de patatas fritas al vinagre con salsa gabber, para calentar el cuerpo y el resto de nosotros

Este evento está agotado.

Precio normal: 15?

Precio abonado: 10?

