Concert Complètement à l'(Ou)Est Orchestre de Chambre de la Drôme La Motte-Chalancon

Concert Complètement à l'(Ou)Est Orchestre de Chambre de la Drôme La Motte-Chalancon mardi 15 juillet 2025.

Concert Complètement à l'(Ou)Est Orchestre de Chambre de la Drôme

jardin du fort La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-15 20:00:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Concert de l’Orchestre de Chambre de la Drôme sur son programme « Complètement à l'(Ou)Est » avec le Trio Balkan Kostana. Jazz populaire, contemporain, folk, musique des balkans.

.

jardin du fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 29 85 15

English :

Concert by the Orchestre de Chambre de la Drôme on its « Complètement à l'(Ou)Est » program with the Balkan Kostana Trio. Popular jazz, contemporary, folk and Balkan music.

German :

Konzert des Orchestre de Chambre de la Drôme auf seinem Programm « Complètement à l’Ou(Ou)Est » mit dem Balkan Kostana Trio. Populärer, zeitgenössischer Jazz, Folk, Balkanmusik.

Italiano :

Concerto dell’Orchestre de Chambre de la Drôme nel programma « Complètement à l'(Ou)Est » con il Balkan Kostana Trio. Jazz popolare, musica contemporanea, folk e balcanica.

Espanol :

Concierto de la Orchestre de Chambre de la Drôme en su programa « Complètement à l'(Ou)Est » con el trío balcánico Kostana. Jazz popular, música contemporánea, folk y balcánica.

L’événement Concert Complètement à l'(Ou)Est Orchestre de Chambre de la Drôme La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Pays Diois