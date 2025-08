Concert « Con Fuoco » Bois-Sainte-Marie

Concert « Con Fuoco » Bois-Sainte-Marie samedi 2 août 2025.

Concert « Con Fuoco »

Eglise Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Début : 2025-08-02 21:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Musique de chambre avec piano.

BEETHOVEN Variations pour violoncelle et piano WoO.46 « Bei Männern, welche Liebe fühlen ». WEBER Grand Duo Concertant pour clarinette et piano. STRAUSS Lieder. FRANCK Quintette pour piano et cordes

L.Góes, T.Cziger, Arethusa Quartet (D.Rowland, F.LeCoultre, D.Zemtsov, M.Bogdanovic), G.Martigné, L.Magalhães, J.Steinbach.

2005-2025 20 ans de festival ! Vingt ans de concerts dans les plus belles églises de notre magnifique territoire, vingt ans d’émotions partagées, vingt ans de complicité entre notre équipe, nos bénévoles, nos partenaires, nos artistes et vous, notre fidèle public ! Cet été, nous vous donnons rendez-vous pour fêter ensemble les deux premières décennies de notre incroyable aventure musicale. .

Eglise Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 50 03 11 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

