Concert « Con fuoco » | Ouverture de saison du Conservatoire & Orchestre de Caen Conservatoire & Orchestre de Caen Caen

Concert « Con fuoco » | Ouverture de saison du Conservatoire & Orchestre de Caen

Conservatoire & Orchestre de Caen 1 Rue du Carel Caen Calvados

2025-10-07 20:00:00

2025-10-07

Une ouverture de Saison qui s’annonce prometteuse pour le Conservatoire & Orchestre de Caen avec une programmation qui mettra à l’honneur le génie de Mozart, avec la suite de ses concertos pour piano, et le talent de Mendelssohn.

Conservatoire & Orchestre de Caen 1 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 46 86

English : Concert « Con fuoco » | Ouverture de saison du Conservatoire & Orchestre de Caen

A promising season opener for the Conservatoire & Orchestre de Caen, with a program featuring the genius of Mozart, with the suite of his piano concertos, and the talent of Mendelssohn.

German : Concert « Con fuoco » | Ouverture de saison du Conservatoire & Orchestre de Caen

Eine vielversprechende Saisoneröffnung für das Conservatoire & Orchestre de Caen mit einem Programm, das das Genie Mozarts mit der Suite seiner Klavierkonzerte und das Talent Mendelssohns würdigt.

Italiano :

Il Conservatoire & Orchestre de Caen promette di aprire la stagione con un programma che renderà omaggio al genio di Mozart, con una suite di concerti per pianoforte, e al talento di Mendelssohn.

Espanol :

El Conservatorio y Orquesta de Caen promete abrir la temporada con un programa que rendirá homenaje al genio de Mozart, con la suite de sus conciertos para piano, y al talento de Mendelssohn.

