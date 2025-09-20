Concert Stang Ar Lin Concarneau

Concert

Stang Ar Lin Château de Keriolet Concarneau Finistère

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Concert harpiste et guitariste au château de Keriolet.

Venez vibrer dans l’ambiance unique du château de Keriolet avec un concert de musique éclectique Maxime d’Artensac (guitare), Violaine Trimaille (harpe)

Un voyage musical entre mélodies celtiques et latines, de Cesária Évora à Dan Ar Braz.

Tarif 10 €

Réservation obligatoire 07 44 44 98 00 .

Stang Ar Lin Château de Keriolet Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 44 44 98 00

