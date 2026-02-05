Concert Zone de Colguen Concarneau

Concert

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La p’tite Ribine prend le contrôle pour une soirée dont ils ont le secret… la soirée sera Electro-Techno…

Plus d’infos à venir.

Food truck sur place

Participation libre .

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Concarneau a été mis à jour le 2026-02-05 par OTC CCA