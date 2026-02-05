Concert Zone de Colguen Concarneau
Concert Zone de Colguen Concarneau samedi 14 mars 2026.
Concert
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
La p’tite Ribine prend le contrôle pour une soirée dont ils ont le secret… la soirée sera Electro-Techno…
Plus d’infos à venir.
Food truck sur place
Participation libre .
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22
