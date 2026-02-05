Concert Zone de Colguen Concarneau

Concert

Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

716 sound system vient poser ses contrôleurs et son système son… grosse soirée techno en perspective pour le printemps

plus d’infos à venir

Food truck sur place

Participation libre .

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22

