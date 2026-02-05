Concert Zone de Colguen Concarneau
Concert
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
716 sound system vient poser ses contrôleurs et son système son… grosse soirée techno en perspective pour le printemps
plus d’infos à venir
Food truck sur place
Participation libre .
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22
