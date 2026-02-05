Concert Zone de Colguen Concarneau

Concert

Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

KARPATT EN CONCERT Concert exceptionnel de Karpatt qui nous fait l’honneur de venir jouer à la Brasserie

Nous avons ajouté La RUSE du Père Lafeinte en première partie pour vous offrir une belle soirée de chansons françaises !

Restauration avec Casa Alice Churrasqueira

Participation libre .

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22

