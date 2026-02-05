Concert Zone de Colguen Concarneau
Concert Zone de Colguen Concarneau samedi 28 mars 2026.
Concert
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
KARPATT EN CONCERT Concert exceptionnel de Karpatt qui nous fait l’honneur de venir jouer à la Brasserie
Nous avons ajouté La RUSE du Père Lafeinte en première partie pour vous offrir une belle soirée de chansons françaises !
Restauration avec Casa Alice Churrasqueira
Participation libre .
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22
English : Concert
