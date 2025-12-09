Concert Concert Boney M. + soirée DJ ALX Charleville-Mézières

Concert Concert Boney M. + soirée DJ ALX

Parc des expositions Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières Ardennes

Daddy Cool, Sunny et RasputinVoilà un trio qui entend bien dynamiser le territoire. Yoni Valverde du bar Le Manchester, Fabrice Chandor, organisateur de la foire, et leur ami photographe Frédéric Souloy viennent de créer Ardennes en scène avec l’ambition de monter plusieurs concerts chaque année. Avec une première étape le 28 février prochain le groupe disco-pop des années 70/80, Boney M, sera donc sur le podium du parc des expositions. Si le chanteur décédé a été remplacé, c’est bel et bien le vrai groupe qui va se produire avec ses plus grands tubes , précise Fabrice Chandor. Daddy Cool ou Sunny devraient ambiancer la foule à un prix abordable.Un spectacle accessibleLe ticket d’entrée a été fixé à 25 €. On veut rassembler lors de ces événements, alors on a volontairement voulu proposer un tarif accessible , coupe Yoni Valverde. Si le concert est prévu à 21 heures, la soirée ne sera pas terminée quand le groupe entonnera sa dernière chanson. Un DJ prendra place pour une grande soirée dansante avec buvette et petite restauration sur place. La billetterie va ouvrir au bar Le Manchester avant d’être mise en ligne dans un second temps.Ambitieux, Ardennes en scène se projette déjà avec d’autres grands noms pour les prochaines dates. Le premier rendez-vous est fixé.Billetterie

Daddy Cool, Sunny and RasputinThis trio is determined to give the region a boost. Yoni Valverde of bar Le Manchester, fair organizer Fabrice Chandor and their photographer friend Frédéric Souloy have just created Ardennes en scène, with the ambition of staging several concerts each year. The first of these is scheduled for February 28, when the 70s/80s disco-pop group Boney M will take to the stage at the fairgrounds. Although the deceased singer has been replaced, it’s the real band who will be performing their greatest hits, explains Fabrice Chandor. Daddy Cool and Sunny are sure to get the crowd going at an affordable price.an affordable showThe entrance ticket has been set at ? 25. We want to bring people together at these events, so we deliberately wanted to offer an affordable price, says Yoni Valverde. Although the concert is scheduled for 9 p.m., the evening won’t be over when the band sings its last song. A DJ will be on hand to dance the night away, with refreshments and snacks available on site. Tickets will be available at the bar Le Manchester, before going online at a later date.Ardennes en scène is already looking ahead to future dates with other big names. The first date is set

