Concert Concert de Printemps quai Louis Prunier La Rochelle
Concert Concert de Printemps quai Louis Prunier La Rochelle samedi 4 avril 2026.
Concert Concert de Printemps
quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’Orchestre d’Harmonie de la ville de La Rochelle présente son Concert de Printemps.
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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ohvlr@orange.fr
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English :
The Orchestre d’Harmonie de la ville de La Rochelle presents its Spring Concert.
L’événement Concert Concert de Printemps La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-25 par Nous La Rochelle
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