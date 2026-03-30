Concert Concert de Printemps quai Louis Prunier La Rochelle

Concert Concert de Printemps

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’Orchestre d’Harmonie de la ville de La Rochelle présente son Concert de Printemps.

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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ohvlr@orange.fr

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English :

The Orchestre d’Harmonie de la ville de La Rochelle presents its Spring Concert.

L’événement Concert Concert de Printemps La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-25 par Nous La Rochelle