Concert Concert des Ateliers musiques actuelles et du Funky Band les Cadelis Est Angoulins

Concert Concert des Ateliers musiques actuelles et du Funky Band

les Cadelis Est Crossroad Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:30:00

fin : 2026-02-04 23:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Le CONSERVATOIRE DE LA ROCHELLE, et sa section Musiques Actuelles, vous invite à découvrir le travail de cette première partie de l’année de ses élèves.

.

les Cadelis Est Crossroad Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Concert by the Contemporary Music Workshops and the Funky Band

The CONSERVATOIRE DE LA ROCHELLE, and its Musiques Actuelles section, invites you to discover the work of its students in the first part of the year.

