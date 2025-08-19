Concert du nouvel an Espace culturel Armorica Plouguerneau
Concert du nouvel an Espace culturel Armorica Plouguerneau dimanche 11 janvier 2026.
Concert du nouvel an
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
2026-01-11
Pour commencer l’année 2026 sous les meilleurs auspices, l’orchestre Divertimento, composé d’élèves et d’enseignants de Musiques et Cultures, vous propose un concert de musique classique.
Dirigé depuis sa création par Pierre Lucasse, cet ensemble musical vous entraînera dans une joyeuse et dynamique envolée, autour d’œuvres que vous aurez plaisir à reconnaître, et à entendre. .
+33 2 98 03 06 34
