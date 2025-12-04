CONCERT Concert.o.s par l’Orchestre de Chambre de la Drôme Salle Henri Kubnick Châtillon-en-Diois
CONCERT Concert.o.s par l’Orchestre de Chambre de la Drôme Salle Henri Kubnick Châtillon-en-Diois jeudi 4 décembre 2025.
CONCERT Concert.o.s par l’Orchestre de Chambre de la Drôme
Salle Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04 21:30:00
2025-12-04
Concert de l’Orchestre de Chambre de la Drôme
4 concertos, 4 solistes, 4 esthétiques, 4 compositeurs !
Salle Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 22 29 16 orchestredechambredeladrome@gmail.com
English :
Concert by the Orchestre de Chambre de la Drôme
4 concertos, 4 soloists, 4 aesthetics, 4 composers!
German :
Konzert des Orchestre de Chambre de la Drôme
4 Konzerte, 4 Solisten, 4 Ästhetiken, 4 Komponisten!
Italiano :
Concerto dell’Orchestra da Camera della Drôme
4 concerti, 4 solisti, 4 estetiche, 4 compositori!
Espanol :
Concierto de la Orquesta de Cámara de Drôme
4 conciertos, 4 solistas, 4 estéticas, ¡4 compositores!
