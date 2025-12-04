CONCERT Concert.o.s par l’Orchestre de Chambre de la Drôme Salle Henri Kubnick Châtillon-en-Diois

CONCERT Concert.o.s par l’Orchestre de Chambre de la Drôme Salle Henri Kubnick Châtillon-en-Diois jeudi 4 décembre 2025.

Salle Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 21:30:00

2025-12-04

Concert de l’Orchestre de Chambre de la Drôme

4 concertos, 4 solistes, 4 esthétiques, 4 compositeurs !

Salle Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 22 29 16 orchestredechambredeladrome@gmail.com

English :

Concert by the Orchestre de Chambre de la Drôme

4 concertos, 4 soloists, 4 aesthetics, 4 composers!

German :

Konzert des Orchestre de Chambre de la Drôme

4 Konzerte, 4 Solisten, 4 Ästhetiken, 4 Komponisten!

Italiano :

Concerto dell’Orchestra da Camera della Drôme

4 concerti, 4 solisti, 4 estetiche, 4 compositori!

Espanol :

Concierto de la Orquesta de Cámara de Drôme

4 conciertos, 4 solistas, 4 estéticas, ¡4 compositores!

