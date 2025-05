Concert Concours : Concert des Demi-finalistes – Cour Mably – Salle Capitulaire Bordeaux, 25 mai 2025 13:00, Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-25T15:00:00+02:00 – 2025-05-25T16:30:00+02:00

Fin : 2025-05-25T15:00:00+02:00 – 2025-05-25T16:30:00+02:00

Les pièces au programme seront choisies par le jury parmi les oeuvres interprétées par les quatuors demi-finalistes.

Ce concert offrira une nouvelle occasion d’apprécier la virtuosité et la sensibilité de ces jeunes artistes prometteurs avant le concert de clôture consacré aux lauréats. Un moment à ne pas manquer pour prolonger l’expérience du Concours.

Cour Mably – Salle Capitulaire 3 Rue Mably Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Espace culturel municipal, la salle capitulaire et cour Mably accueillent des expositions temporaires (expositions thématiques, peintures, sculptures, photographies, dessins…) et des événements culturels de toute nature (concerts, conférences et animations artistiques).

Construits en 1684 par l’ingénieur du Roi Pierre Duplessy-Michel sur les vestiges de l’église et du couvent des Jacobins, l’église Notre-Dame et son ensemble conventuel dominicain ont connu les affres de la Révolution de 1789 avant d’être successivement occupés par des clubs révolutionnaires, la manutention militaire puis la bibliothèque municipale.

Le site, réhabilité en 1994 par l’agence Brochet-Lajus-Pueyo, est aujourd’hui le siège de la Chambre régionale des comptes, mais l’ancienne salle capitulaire et la cour Mably, du nom de Gabriel Bonnot de Mably philosophe du 18e siècle, ouvrent régulièrement leurs portes à de très beaux rendez-vous culturels.

Après la finale du 11ème Concours International de Quatuors à Cordes de Bordeaux, les 3 quatuors demi- finalistes feront leurs adieux au public bordelais lors d’un concert gratuit Cour Mably. Vibre Festival Festival

©Simon Buchou