Informations pratiques

Condat-sur-Vézère

Concert

Condat-sur-Vézère Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Réunis autour d’un même amour du swing et de la tradition manouche, Yannis Constans et Aurore Voilqué proposent un répertoire riche en couleurs, mêlant standards du jazz, grands thèmes manouches, valses et compositions personnelles.

Réunis autour d’un même amour du swing et de la tradition manouche, Yannis Constans et Aurore Voilqué proposent un répertoire riche en couleurs, mêlant standards du jazz, grands thèmes manouches, valses et compositions personnelles. Une musique qui perpétue l’esprit du Hot Club de France tout en laissant place à la créativité et à l’improvisation. Ils seront accompagnés par Joris Visquenel à la guitare et Fabrizio Nicolas Garcia à la contrebasse. A la Cour de la Fleunie, organisé par l’association Le Monde dans mon village. .

Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 31 90 44 courfleunie@gmail.com

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English : Concert

United by a shared love of swing and the Manouche tradition, Yannis Constans and Aurore Voilqué present a richly varied repertoire that blends jazz standards, classic Manouche tunes, waltzes, and original compositions.

L’événement Concert Condat-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-07-14 par Vézère Périgord Noir