Concert Condat-sur-Vézère
vendredi 24 juillet 2026 · Condat-sur-Vézère
Informations pratiques
Condat-sur-Vézère
Concert
Condat-sur-Vézère Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Réunis autour d’un même amour du swing et de la tradition manouche, Yannis Constans et Aurore Voilqué proposent un répertoire riche en couleurs, mêlant standards du jazz, grands thèmes manouches, valses et compositions personnelles.
Réunis autour d’un même amour du swing et de la tradition manouche, Yannis Constans et Aurore Voilqué proposent un répertoire riche en couleurs, mêlant standards du jazz, grands thèmes manouches, valses et compositions personnelles. Une musique qui perpétue l’esprit du Hot Club de France tout en laissant place à la créativité et à l’improvisation. Ils seront accompagnés par Joris Visquenel à la guitare et Fabrizio Nicolas Garcia à la contrebasse. A la Cour de la Fleunie, organisé par l’association Le Monde dans mon village. .
Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 31 90 44 courfleunie@gmail.com
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English : Concert
United by a shared love of swing and the Manouche tradition, Yannis Constans and Aurore Voilqué present a richly varied repertoire that blends jazz standards, classic Manouche tunes, waltzes, and original compositions.
L’événement Concert Condat-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-07-14 par Vézère Périgord Noir