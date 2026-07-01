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AGENDA · Condat-sur-Vézère

Concert Condat-sur-Vézère

vendredi 24 juillet 2026 · Condat-sur-Vézère

Concert Condat-sur-Vézère

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
24570 Condat-sur-Vézère
Département
Dordogne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Condat-sur-Vézère

Concert

Condat-sur-Vézère Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Réunis autour d’un même amour du swing et de la tradition manouche, Yannis Constans et Aurore Voilqué proposent un répertoire riche en couleurs, mêlant standards du jazz, grands thèmes manouches, valses et compositions personnelles.
Réunis autour d’un même amour du swing et de la tradition manouche, Yannis Constans et Aurore Voilqué proposent un répertoire riche en couleurs, mêlant standards du jazz, grands thèmes manouches, valses et compositions personnelles. Une musique qui perpétue l’esprit du Hot Club de France tout en laissant place à la créativité et à l’improvisation. Ils seront accompagnés par Joris Visquenel à la guitare et Fabrizio Nicolas Garcia à la contrebasse. A la Cour de la Fleunie, organisé par l’association Le Monde dans mon village.   .

Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 31 90 44  courfleunie@gmail.com

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English : Concert

United by a shared love of swing and the Manouche tradition, Yannis Constans and Aurore Voilqué present a richly varied repertoire that blends jazz standards, classic Manouche tunes, waltzes, and original compositions.

L’événement Concert Condat-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-07-14 par Vézère Périgord Noir