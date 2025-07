Concert condor Valréas

Concert condor Valréas samedi 12 juillet 2025.

Concert condor

Place de la Mairie Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12 00:00:00

Date(s) :

2025-07-12

J. François GEROLD, ambassadeur du galoubet-tambourin, est LE CONDOR.

Place de la Mairie Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr

English :

J. François GEROLD, ambassador of the galoubet-tambourine, is LE CONDOR.

German :

J. François GEROLD, Botschafter des Galoubet-Tambourin, ist LE CONDOR.

Italiano :

J. François GEROLD, ambasciatore del galoubet-tambourine, è LE CONDOR.

Espanol :

J. François GEROLD, embajador del galoubet-tambourine, es LE CONDOR.

