Concert -conférence Bricologie Médiathèque Le Mix Mourenx

Mourenx

Concert -conférence Bricologie

Médiathèque Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Nicolas Bras , musicien bricoleur, invite et invente des instruments traditionnels en matériaux inhabituels dans son spectacle… crée autour de ses instruments, un folklore en donnant vie à des tuyaux en plastique et autres objets de récupération habilement détournés. .

Médiathèque Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

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English : Concert -conférence Bricologie

L’événement Concert -conférence Bricologie Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn