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Concert -conférence Bricologie Médiathèque Le Mix Mourenx

Concert -conférence Bricologie Médiathèque Le Mix Mourenx

Concert -conférence Bricologie Médiathèque Le Mix Mourenx jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Le Mix

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-16T15:00:00

Fin : 2026-04-16T

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mourenx

Concert -conférence Bricologie

Médiathèque Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Nicolas Bras , musicien bricoleur, invite et invente des instruments traditionnels en matériaux inhabituels dans son spectacle… crée autour de ses instruments, un folklore en donnant vie à des tuyaux en plastique et autres objets de récupération habilement détournés.   .

Médiathèque Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 

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English : Concert -conférence Bricologie

L’événement Concert -conférence Bricologie Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn

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