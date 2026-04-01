Concert -conférence Bricologie Médiathèque Le Mix Mourenx
Concert -conférence Bricologie Médiathèque Le Mix Mourenx jeudi 16 avril 2026.
Mourenx
Concert -conférence Bricologie
Médiathèque Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Nicolas Bras , musicien bricoleur, invite et invente des instruments traditionnels en matériaux inhabituels dans son spectacle… crée autour de ses instruments, un folklore en donnant vie à des tuyaux en plastique et autres objets de récupération habilement détournés. .
Médiathèque Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80
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English : Concert -conférence Bricologie
L’événement Concert -conférence Bricologie Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn
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