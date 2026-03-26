Concert conférence Chant messin ou chant grégorien ? Musée de La Cour d’Or Metz

Concert conférence Chant messin ou chant grégorien ?

Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06 19:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Présenté par le chœur spécialisé du Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné ; Direction Annick Pignot-Hoerner ; Texte Marie-Reine Demollière.

Pour découvrir ou redécouvrir le chant messin, le Chœur Spécialisé, qui regroupe une quarantaine d’enfants de 9 à 13 ans, vous propose une conférence accessible à tous les publics. Conçue et dirigée par deux grandes spécialistes de ce répertoire, Annick Pignot-Hoerner et Marie-Reine Demollière, cette conférence fera voir des images exceptionnelles et sera illustrée par les chants du Chœur Spécialisé et par les Jeunes Voix (élèves chanteurs).

Le Magister, secondé par ses Discipuli, vous fera découvrir l’histoire du chant messin, puis la conférence se terminera sur la création d’une œuvre spécialement écrite pour l’occasion, intitulée Tonaire de Metz de Emmanuelle Guillot Droullé.

Ouverture des réservations le 6 avril.Tout public

0 .

Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presented by the Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné choir; Conductor: Annick Pignot-Hoerner; Text: Marie-Reine Demollière.

To discover or rediscover Messinian singing, the Ch?ur Spécialisé, a group of some forty children aged 9 to 13, presents a conference accessible to all audiences. Conceived and directed by two great specialists in this repertoire, Annick Pignot-Hoerner and Marie-Reine Demollière, this lecture will feature exceptional images and will be illustrated by the songs of the Ch?ur Spécialisé and the Jeunes Voix (student singers).

The Magister, assisted by his Discipuli, will introduce you to the history of singing in Metz, and the lecture will conclude with the creation of a work specially written for the occasion, entitled Tonaire de Metz by Emmanuelle Guillot Droullé.

Reservations open April 6.

L’événement Concert conférence Chant messin ou chant grégorien ? Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ