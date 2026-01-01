Concert-conférence Chants et airs d’Irlande par Christian Fromentin Rue de l’Ancien Hôpital La Ciotat

Concert-conférence Chants et airs d’Irlande par Christian Fromentin

Vendredi 23 janvier 2026 de 18h30 à 19h45. Rue de l’Ancien Hôpital Médiathèque Municipale Simone Veil La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 19:45:00

2026-01-23

Une conférence musicale qui retrace l’histoire culturelle de l’Irlande, ses grandes étapes depuis l’Antiquité, son lien à l’Empire britannique mais également à l’Europe continentale ainsi qu’aux Etats-Unis, ses symboles, son imaginaire.

Les chants et musiques évoquent les épisodes traversés, les émotions vécues, la culture profonde et originale de ce pays si singulier, à la tradition sans cesse renouvelée et affirmée. Les propos sont accompagnés par des sessions live (chant, bodhran, whistle, violon, guitare) et illustrés par de nombreux extraits visuels et sonores.



A propos de l’artiste..

Christian Fromentin a commencé la musique très jeune par l’orgue, la guitare puis le violon. Il a obtenu un master de musicologie, tout en enseignant le violon dans la région Centre-Ouest (de Châteauroux à la côte vendéenne).

Spécialisé dans plusieurs musiques traditionnelles tant occidentales (Europe et Amérique du Nord) qu’orientales (persane, arabe classique), il joue de nombreux instruments (violon, guitares, mandoline, saz, kamantcheh persan, oud arabe, etc.) et chante dans plusieurs langues. Au-delà des répertoires, la composition et l’improvisation lui permettent de se retrouver dans un univers plus personnel et d’échanger autrement dans des projets mixtes qu’ils soient musicaux ou pluridisciplinaires.

Passionné par l’histoire culturelle, il propose et participe à de nombreux projets thématiques autour des traditions françaises, irlandaises, italiennes, danubiennes, arabes, persanes, etc., pouvant associer concerts et conférences. Il travaille régulièrement avec la Cie Padamnezi (région PACA) qui créé des spectacles sur mesure autour de l’histoire locale (Aix-en-Provence, Oppède, Vaudois, Camp des Milles).



Cette soirée se poursuivra par une séance de lecture à voix haute animée par Yann Le Corre à l’occasion des Nuits de la lecture. .

Rue de l’Ancien Hôpital Médiathèque Municipale Simone Veil La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 70 60 mediatheque@mairie-laciotat.fr

English :

A musical lecture tracing Ireland’s cultural history, its major milestones since ancient times, its links to the British Empire but also to continental Europe and the United States, its symbols and its imagination.

