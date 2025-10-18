Concert-conférence Conversation à trois autour d’un piano Maurice Ravel, Erik Satie et Claude Debussy en contexte Aux Arches Musicales Cluny
Concert-conférence Conversation à trois autour d’un piano Maurice Ravel, Erik Satie et Claude Debussy en contexte
Aux Arches Musicales 17 rue de la République Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-18 16:00:00
fin : 2025-10-18 20:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Conversation à trois autour d’un piano
Maurice Ravel, Erik Satie et Claude Debussy en contexte
Concert-conférence
avec Peter Bannister, pianiste et musicologue
Présenté par l’Association Transept
Réservations renseignements transeptcluny@gmail.com .
Aux Arches Musicales 17 rue de la République Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 95 78 50 transeptcluny@gmail.com
