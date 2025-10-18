Concert-conférence Conversation à trois autour d’un piano Maurice Ravel, Erik Satie et Claude Debussy en contexte Aux Arches Musicales Cluny

Concert-conférence Conversation à trois autour d’un piano Maurice Ravel, Erik Satie et Claude Debussy en contexte

Aux Arches Musicales 17 rue de la République Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 20:00:00

2025-10-18

Conversation à trois autour d’un piano

Maurice Ravel, Erik Satie et Claude Debussy en contexte

Concert-conférence

avec Peter Bannister, pianiste et musicologue

Présenté par l’Association Transept

Réservations renseignements transeptcluny@gmail.com .

Aux Arches Musicales 17 rue de la République Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 95 78 50 transeptcluny@gmail.com

