Concert-conférence L’aube des génies, Mozart / Chopin Rue de la préfecture Angoulême

Concert-conférence L’aube des génies, Mozart / Chopin
Rue de la préfecture Préfecture de la Charente Angoulême Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19 12:30:00
Date(s) :
2025-10-19
En partenariat avec le Salon du Livre « Angoulême se livre » .
Pianiste: Guillaume Corti
Michèle Lhopiteau interviendra en tant que conférencière.
Rue de la préfecture Préfecture de la Charente Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
English :
In partnership with the « Angoulême se livre » book fair.
Pianist: Guillaume Corti
Michèle Lhopiteau will be a guest speaker.
German :
In Partnerschaft mit der Buchmesse « Angoulême se livre » .
Pianist: Guillaume Corti
Michèle Lhopiteau wird als Rednerin auftreten.
Italiano :
In collaborazione con la fiera del libro « Angoulême se livre ».
Pianista: Guillaume Corti
Interverrà Michèle Lhopiteau.
Espanol :
En colaboración con la feria del libro « Angoulême se livre ».
Pianista: Guillaume Corti
Intervención de Michèle Lhopiteau.
