Concert-conférence L’aube des génies, Mozart / Chopin Rue de la préfecture Angoulême

Concert-conférence L'aube des génies, Mozart / Chopin

Rue de la préfecture, Préfecture de la Charente, Angoulême, Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-19 11:00:00

fin : 2025-10-19 12:30:00

2025-10-19

En partenariat avec le Salon du Livre « Angoulême se livre » .



Pianiste: Guillaume Corti



Michèle Lhopiteau interviendra en tant que conférencière.

+33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

English :

In partnership with the « Angoulême se livre » book fair.



Pianist: Guillaume Corti



Michèle Lhopiteau will be a guest speaker.

German :

In Partnerschaft mit der Buchmesse « Angoulême se livre » .



Pianist: Guillaume Corti



Michèle Lhopiteau wird als Rednerin auftreten.

Italiano :

In collaborazione con la fiera del libro « Angoulême se livre ».



Pianista: Guillaume Corti



Interverrà Michèle Lhopiteau.

Espanol :

En colaboración con la feria del libro « Angoulême se livre ».



Pianista: Guillaume Corti



Intervención de Michèle Lhopiteau.

