Concert conférence Le mystère de Noël à travers les crèches Place de Gaulle Forges-les-Eaux
Place de Gaulle Eglise Saint Eloi Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
À l’église Saint Éloi de Forges-les-Eaux, venez assister à une conférence-concert dédiée au mystère de Noël à travers les crèches.
Participation du musé des santons et de Gilles Belugou et accompagnement musical à l’orge avec Jérôme Brimeux. .
English : Concert conférence Le mystère de Noël à travers les crèches
