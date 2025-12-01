Concert conférence Le mystère de Noël à travers les crèches Place de Gaulle Forges-les-Eaux

Concert conférence Le mystère de Noël à travers les crèches

À l’église Saint Éloi de Forges-les-Eaux, venez assister à une conférence-concert dédiée au mystère de Noël à travers les crèches.

Participation du musé des santons et de Gilles Belugou et accompagnement musical à l’orge avec Jérôme Brimeux. .

Place de Gaulle Eglise Saint Eloi Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie

