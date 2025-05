Concert Conférence Les années 60 – Salle ARVORIK Lesneven, 13 juin 2025 20:30, Lesneven.

Finistère

Salle ARVORIK 1, rue du Rétalaire Lesneven Finistère

Début : 2025-06-13 20:30:00

fin : 2025-06-13 23:00:00

2025-06-13

LES ANNÉES 60’s

Un voyage musical et historique au cœur de la révolution sonore

Plongez dans l’âge d’or du rock et de la pop !

L’UTL Kreiz Bro Leon vous invite à une expérience unique où concert live et conférence se mêlent pour vous faire revivre la plus fascinante décennie musicale du 20ème siècle.

UNE SOIRÉE, DEUX EXPÉRIENCES

Notre musicologue renommé, Guillaume KOSMICKI, vous guidera à travers les mouvements culturels qui ont façonné les sixties, tandis que le groupe « Les Chuck Pistols » interprètera les morceaux emblématiques de cette période révolutionnaire.

AU PROGRAMME

• L’explosion du rock britannique Des Beatles aux Rolling Stones,

• La révolution folk américaine De Bob Dylan à Joan Baez,

• Woodstock et la contre-culture Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who,

• La naissance de la soul Otis Redding, Aretha Franklin, The Supremes,

• L’émergence de la psychédélie Pink Floyd, The Doors, Jefferson Airplane.

POURQUOI VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER CET ÉVÉNEMENT

Des performances live fidèles aux arrangements originaux, des anecdotes inédites sur vos artistes préférés, des instruments vintage utilisés sur scène.

« Revivez l’époque où la musique a véritablement changé le monde » !

Organisation (UTL KBL) Université du Temps Libre Kreiz Bro Leon de Lesneven

Dress code années 60 bienvenu mais non obligatoire Bar sur place

– Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle .

Salle ARVORIK 1, rue du Rétalaire

Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 89 47 16 14

