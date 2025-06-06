Rencontre avec Rim BATTAL dans le cadre du festival Lettres du Monde Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Rencontre avec Rim BATTAL dans le cadre du festival Lettres du Monde

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Début : 2025-11-14 18:00:00

Rim Battal est une artiste, poétesse et journaliste marocaine francophone.

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

English :

Rim Battal is a French-speaking Moroccan artist, poet and journalist.

German :

Rim Battal ist eine französischsprachige marokkanische Künstlerin, Dichterin und Journalistin.

Italiano :

Rim Battal è un artista, poeta e giornalista marocchino di lingua francese.

Espanol :

Rim Battal es un artista, poeta y periodista marroquí francófono.

