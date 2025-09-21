Concert-conférence : L’océan, un bien commun Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Concert-conférence : L’océan, un bien commun Muséum d’Histoire Naturelle Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit, entrée libre, sans réservation et dans limite des places disponibles dans l’amphithéâtre du Muséum (120 places par jour) Tout public

Ce concert-conférence, interprété par des élèves des classes de piano et de chant du conservatoire de Nantes et animé par l’océanographe Carole Saout, nous raconte l’histoire ancienne et contemporaine des océans et nous plongent dans les musiques qui révèlent les merveilles des mers du monde. Samedi 20 septembre à 17h30Dimanche 21 septembre à 11h Durée : 45min-1hGratuit, entrée libre, sans réservation et dans limite des places disponibles dans l’amphithéâtre du Muséum (120 places par jour)Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr