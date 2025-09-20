Concert-conférence : L’océan, un bien commun Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Concert-conférence : L’océan, un bien commun 20 et 21 septembre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Ce concert-conférence, interprété par des élèves des classes de piano et de chant du conservatoire de Nantes et animé par l’océanographe Carole Saout, nous raconte l’histoire ancienne et contemporaine des océans et nous plongent dans les musiques qui révèlent les merveilles des mers du monde.

Durée : 45min-1h

Gratuit, entrée libre, sans réservation et dans limite des places disponibles dans l’amphithéâtre du Muséum (120 places par jour)

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/ »}]

Muséum de la métropole de Nantes et Conservatoire de Nantes