Concert-conférence Matisse et la musique Salle des fêtes Mortagne-au-Perche samedi 15 novembre 2025.
Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne
Début : 2025-11-15 18:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Concert-conférence par Christophe Maynard, pianiste, professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison. Avec la participation d’Anaïs Ronfard, violoniste, élève à l’Ecole de Musique de Mortagne.
Certes la musique et la couleur n’ont rien de commun, mais elles suivent des voies parallèles. Sept notes, avec de légères modifications,suffisent à écrire n’importe quelle partition. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour l’art plastique ? Henri Matisse. .
Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
