CONCERT CONFÉRENCE « MUSICALOPITHÈQUE » – Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda, 1 juin 2025 17:00, Amélie-les-Bains-Palalda.

Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-01 17:00:00

fin : 2025-06-01 18:30:00

2025-06-01

17h | Concert conférence « Musicalopithèque »

Du Paléolithique à aujourd’hui en acoustique

Raconter l’évolution du son en rapport avec les Hominidés sous forme de conférence-concert c’est-à-dire expliquer en parallèle l’évolution des instruments de mu…

Salle Jean Trescases Rue du Square

Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 11 68 15 60

English :

5pm | « Musicalopithèque » lecture concert

From the Paleolithic to today in acoustics

Telling the story of the evolution of sound in relation to Hominids in the form of a lecture-concert, i.e. explaining in parallel the evolution of musical instruments…

German :

17h | Vortragskonzert « Musicalopitheke

Von der Altsteinzeit bis heute in der Akustik

Die Entwicklung des Klangs im Zusammenhang mit den Hominiden in Form eines Vortragskonzerts erzählen d.h. parallel die Entwicklung der Musikinstrumente erklären…

Italiano :

ore 17:00 | Concerto della conferenza « Musicalopithèque

Dal Paleolitico ai giorni nostri in acustica

Raccontare l’evoluzione del suono in relazione agli ominidi sotto forma di conferenza-concerto, ovvero spiegare in parallelo l’evoluzione degli strumenti musicali e la …

Espanol :

17.00 h | Concierto de la conferencia « Musicalopithèque

Del Paleolítico a nuestros días en acústica

Contar la historia de la evolución del sonido en relación con los homínidos en forma de conferencia-concierto, es decir, explicar paralelamente la evolución de los instrumentos musicales y …

