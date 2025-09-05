Concert conférence Musique classique Ian LOMPREZ Mignères
Concert conférence Musique classique Ian LOMPREZ
Mignères Loiret
Début : 2025-09-05 20:00:00
2025-09-05
Ian LOMPREZ, le jeune saxophoniste, est de retour pour un concert-conférence et vous fera partager la passion qui l’anime pour cet instrument qu’est le saxophone en l’église Saint Martin à Mignères ! Entrée et placement libre. Participation au chapeau .
Mignères 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Concert and lecture Classical music Ian LOMPREZ
German :
Vortragskonzert Klassische Musik Ian LOMPREZ
Italiano :
Concerto e conferenza Musica classica Ian LOMPREZ
Espanol :
Concierto y conferencia Música clásica Ian LOMPREZ
