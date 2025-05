Concert-conférence| Orchestre OCÉAN – Conservatoire de Nantes Nantes, 7 juin 2025 18:00, Nantes.

Ce concert conférence intitulé « OCÉAN » est le point d’orgue de la saison artistique 2024 / 2025 de l’orchestre Océan du Conservatoire de Nantes.Pensé en lien avec l’océanographe Carole Saout-Grit et le Musée d’histoire naturelle de Nantes, il s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale des océans portée par les Nations Unies et célébrée le 8 juin 2025.Ce concert conférence animé par Carole Saout-Grit va donc être l’occasion de voyager dans l’histoire ancienne et contemporaine de nos océans tout en plongeant dans les univers musicaux de plusieurs compositeurs qui ont rendu hommage aux merveilles, aux paradoxes et aux contrastes des mers du monde.Océanographe : Carole Saout-GritDirection : Denis Lapôtre Programme musical : Claude Guillon-Verne : « Noirmoutier » extrait des poèmes des îlesRimski-Korsakov : « Shéhérazade » 1er mouvementMaurice Ravel : « Une barque sur l’océan »Claude Guillon-Verne : « Océan » et « Apothéose de la mer » pour soprano solo – extrait des « Poèmes de la mer »Claude Debussy : « La Mer » 1er mouvement 2 séances identiques : 15h puis 18h.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes

