Concert-Conférence, par le pianiste Christophe Maynard Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis

Concert-Conférence, par le pianiste Christophe Maynard Samedi 20 septembre, 11h00, 16h00 Musée Matisse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Christophe Maynard, pianiste et professeur au CRR, propose un concert-conférence sur les liens entre Henri Matisse et la musique. Il évoquera notamment les célèbres soirées de la Salle Huygens à Montparnasse, où Erik Satie a créé ses Valses distinguées du précieux dégoûté lors d’une exposition avec Matisse, Picasso et Modigliani.

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France https://museematisse.fr Ancienne résidence secondaire des archevêques de Cambrai, seigneurs du Cateau. Le bâtiment actuel, entre cour et jardin, date du milieu du XVIIIe siècle. Le palais a été entièrement rénové en 2002 par les architectes Emmanuelle et Laurent Beaudouin, de Nancy.

© Christophe Maynard