Concert conférence Plélo
Concert conférence Plélo vendredi 3 juillet 2026.
Plélo
Concert conférence
2 Rue des écoles Plélo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
La Médiathèque invite l’artiste Tristan Sker et son violon envoûtant pour un voyage poétique invitant à fermer les yeux et à lâcher prise. .
2 Rue des écoles Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 50 34
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English :
L’événement Concert conférence Plélo a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor