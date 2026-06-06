Plélo

Concert conférence

2 Rue des écoles Plélo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La Médiathèque invite l’artiste Tristan Sker et son violon envoûtant pour un voyage poétique invitant à fermer les yeux et à lâcher prise. .

2 Rue des écoles Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 50 34

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English :

L’événement Concert conférence Plélo a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor