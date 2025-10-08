Concert-Conférence Travers’ères Médiathèque Quimperlé

Concert-Conférence Travers’ères

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28 19:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Embarquez pour un voyage musical et historique avec Travers’ères, un concert-conférence qui retrace l’évolution de la flûte, de la Renaissance à nos jours. Ce projet, mené par la flûtiste Johanne Favre-Enfel, vous invite à explorer les transformations de cet instrument, illustrées par l’interprétation d’extraits d’oeuvres sur des instruments historiques.

Johanne Favre-Engel est reconnue pour sa maîtrise des flûtes historiques comme modernes. Elle se produit régulièrement au sein d’orchestres de renommée internationale tels qu’Insula Orchestra et l’Orchestre des Champs-Elysées. Sa passion la conduit également à animer des concerts-conférences à la Philharmonie de Paris, dévoilant sa précieuse collection privée d’instruments.

Avec Travers’ères, Johanne Favre-Engel fera revivre des instruments authentiques et des copies fidèles, allant de la flûte Renaissance à la flûte moderne, en passant par des pièces rares des périodes baroque, classique et romantique. Préparez-vous à une exploration fascinante des sonorités d’autrefois, qui mettra en lumière la richesse et la diversité de l’univers de la flûte. .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

