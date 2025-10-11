Concert Conférence « Valse mélancolique et langoureux vertige » au Conservatoire Gabriel Fauré Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

« Cette création pour percussions et électronique soutenue par PSL

– Partage des savoirs est un projet que nous menons avec l’astrophysicien

Jean-Philippe Uzan qui participera à l’événement. Il consiste à rendre audible

des phénomènes cosmologiques de manière à les comprendre par la musique. Ces

phénomènes concernent les ondes gravitationnelles émises lors de la coalescence

de trous noirs. Nous expliquerons de manière très accessible ces processus dans

une première partie, et l’œuvre sera jouée en seconde partie. » Fabrice Guédy, Co-fondateur de l’Atelier des Feuillantines

Dans le cadre de la Fête de la science 2025, le CMA5, l’Atelier des Feuillantines avec le soutien de PSL- Partage des Savoirs vous invitent à un concert conférence sur le thème des trous noirs et de la possibilité de les rendre audibles avec Jean-Philippe Uzan, astrophysicien ; Fabrice Guédy, compositeur ; Aurèle Gérin, percussionniste ; Armand Ledanois, mathématicien.

Le samedi 11 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Entrée Libre, Réservation obligatoire : info@feuillantines.com

Tout public.

Date(s) : 2025-10-11T18:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 info@feuillantines.com