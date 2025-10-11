Concert Conférence « Valse mélancolique et langoureux vertige » au Conservatoire Gabriel Fauré Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Concert Conférence « Valse mélancolique et langoureux vertige » au Conservatoire Gabriel Fauré Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 11 octobre 2025.
« Cette création pour percussions et électronique soutenue par PSL
– Partage des savoirs est un projet que nous menons avec l’astrophysicien
Jean-Philippe Uzan qui participera à l’événement. Il consiste à rendre audible
des phénomènes cosmologiques de manière à les comprendre par la musique. Ces
phénomènes concernent les ondes gravitationnelles émises lors de la coalescence
de trous noirs. Nous expliquerons de manière très accessible ces processus dans
une première partie, et l’œuvre sera jouée en seconde partie. » Fabrice Guédy, Co-fondateur de l’Atelier des Feuillantines
Dans le cadre de la Fête de la science 2025, le CMA5, l’Atelier des Feuillantines avec le soutien de PSL- Partage des Savoirs vous invitent à un concert conférence sur le thème des trous noirs et de la possibilité de les rendre audibles avec Jean-Philippe Uzan, astrophysicien ; Fabrice Guédy, compositeur ; Aurèle Gérin, percussionniste ; Armand Ledanois, mathématicien.
Le samedi 11 octobre 2025
de 18h00 à 19h00
gratuit
Entrée Libre, Réservation obligatoire : info@feuillantines.com
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-11T21:00:00+02:00
fin : 2025-10-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-11T18:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 info@feuillantines.com