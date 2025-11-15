Concert Conférences Vocales MARCIAC Marciac

Concert Conférences Vocales

MARCIAC Eglise Notre-Dame de l’Assomption Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le nouveau spectacle NAOS des Conférences Vocales regroupe 36 chanteurs a cappella et vous propose une immersion sonore et mise en espace voilà ce qui caractérise Les Conférences Vocales, dirigées par Laetitia Toulouse.

Dans ses différents programmes, les pièces, issues en majorité du répertoire de chant choral a cappella et cette saison exclusivement de talentueuses compositrices d’aujourd’hui, se tissent pour former un voyage sonore, riche en surprises et émotions.

La mise en espace et les chorégraphies de Loren Coquillat contribuent à accompagner le chant, à en réhausser l’intention pour le sublimer.

L’ensemble Les Conférences Vocales fondé en 2007 par Laetitia Toulouse s’est donné comme tâche essentielle de produire des spectacles musicaux a cappella illustrés par une scénographie originale, chorégraphique, ou mise en espace.

.

MARCIAC Eglise Notre-Dame de l’Assomption Marciac 32230 Gers Occitanie ensembleconferencesvocales@gmail.com

English :

The new NAOS show by Les Conférences Vocales brings together 36 a cappella singers and offers an immersion in sound and space: this is what characterizes Les Conférences Vocales, directed by Laetitia Toulouse.

In its various programs, the pieces drawn mainly from the a cappella choral repertoire, and this season exclusively from today’s talented female composers weave together to form a sonic journey, rich in surprises and emotions.

Loren Coquillat’s staging and choreography accompany the singing, enhancing its intention to sublimate it.

The ensemble Les Conférences Vocales, founded in 2007 by Laetitia Toulouse, is dedicated to producing a cappella musical performances illustrated by original scenography, choreography and staging

German :

Die neue NAOS-Show von Les Conférences Vocales vereint 36 A-cappella-Sänger und bietet Ihnen ein Eintauchen in Klang und Raum: Das ist es, was Les Conférences Vocales unter der Leitung von Laetitia Toulouse auszeichnet.

In ihren verschiedenen Programmen verweben sich die Stücke, die überwiegend aus dem Repertoire des A-cappella-Chorgesangs und in dieser Saison ausschließlich von talentierten Komponistinnen der Gegenwart stammen, zu einer Klangreise, die reich an Überraschungen und Emotionen ist.

Die räumliche Gestaltung und die Choreographien von Loren Coquillat tragen dazu bei, den Gesang zu begleiten, seine Intention zu erhöhen und ihn zu sublimieren.

Das 2007 von Laetitia Toulouse gegründete Ensemble Les Conférences Vocales hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht, musikalische A-cappella-Aufführungen zu produzieren, die durch eine originelle, choreografische oder räumliche Szenografie illustriert werden.

Italiano :

Il nuovo spettacolo NAOS di Les Conférences Vocales riunisce 36 cantanti a cappella per immergervi nel suono e nello spazio: questo è ciò che caratterizza Les Conférences Vocales, diretti da Laetitia Toulouse.

Nei suoi diversi programmi, i brani tratti principalmente dal repertorio corale a cappella, e in questa stagione esclusivamente da compositrici di talento di oggi si intrecciano per formare un viaggio sonoro, ricco di sorprese ed emozioni.

La messa in scena e la coreografia di Loren Coquillat contribuiscono ad accompagnare il canto, esaltandone l’intenzione e rendendolo sublime.

L’ensemble Les Conférences Vocales, fondato nel 2007 da Laetitia Toulouse, si è posto come compito essenziale quello di produrre spettacoli musicali a cappella illustrati da scenografie, coreografie o allestimenti originali

Espanol :

El nuevo espectáculo NAOS de Les Conférences Vocales reúne a 36 cantantes a capella para sumergirle en el sonido y el espacio: esto es lo que caracteriza a Les Conférences Vocales, dirigidas por Laetitia Toulouse.

En sus distintos programas, las piezas -principalmente del repertorio coral a capella, y esta temporada exclusivamente de compositoras de talento- se entrelazan para formar un viaje sonoro, rico en sorpresas y emociones.

La puesta en escena y la coreografía de Loren Coquillat ayudan a acompañar el canto, realzando su intención y haciéndolo sublime.

El conjunto Les Conférences Vocales, fundado en 2007 por Laetitia Toulouse, se ha impuesto como tarea esencial la producción de espectáculos musicales a capella ilustrados por una escenografía, una coreografía o una puesta en escena originales

L’événement Concert Conférences Vocales Marciac a été mis à jour le 2025-10-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65