Concert Confluence Église de Louvigny Louvigny

Église de Louvigny Avenue de l’église Louvigny Calvados
Début : 2025-10-12 17:00:00
fin : 2025-10-12 18:30:00
2025-10-12
Cinq musicienne et musiciens exceptionnels aux côtés de l’Ensemble Vocal de la Fugue et Cie Béatrice Mayo-Felip ; chant, Christian Belhomme ; piano, Bernard Cochin ; contrebasse, Soroush Kamalian ; kamancheh et tombak et Emmanuel Ricard ; percussions et objets sonores.
Les cultures se croisent, s’entrelacent et dialoguent orientales et occidentales, musiques baroques et contemporaines, écrites, composées ou improvisées, pour voix et instruments… De multiples influences qui font confluence… .
Église de Louvigny Avenue de l’église Louvigny 14111 Calvados Normandie +33 2 31 73 73 56 lafugue14@gmail.com
English : Concert Confluence
Five exceptional musicians join the Ensemble Vocal de la Fugue et Cie: Béatrice Mayo-Felip; vocals, Christian Belhomme; piano, Bernard Cochin; double bass, Soroush Kamalian; kamancheh and tombak and Emmanuel Ricard; percussion and sound objects.
German : Concert Confluence
Fünf außergewöhnliche Musikerinnen und Musiker an der Seite des Ensemble Vocal de la Fugue et Cie: Béatrice Mayo-Felip; Gesang, Christian Belhomme; Klavier, Bernard Cochin; Kontrabass, Soroush Kamalian; Kamancheh und Tombak und Emmanuel Ricard; Perkussion und Klangobjekte.
Italiano :
Cinque musicisti d’eccezione affiancano l’Ensemble Vocal de la Fugue et Cie: Béatrice Mayo-Felip; voce, Christian Belhomme; pianoforte, Bernard Cochin; contrabbasso, Soroush Kamalian; kamancheh e tombak ed Emmanuel Ricard; percussioni e oggetti sonori.
Espanol :
Cinco músicos excepcionales junto al Ensemble Vocal de la Fugue et Cie: Béatrice Mayo-Felip; voz, Christian Belhomme; piano, Bernard Cochin; contrabajo, Soroush Kamalian; kamancheh y tombak y Emmanuel Ricard; percusión y objetos sonoros.
