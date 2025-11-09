Concert Confluences rue Kateb Yacine Die

Concert Confluences

Théâtre de Die et du Diois Die Drôme

2025-11-09

2025-11-09

L’ensemble orchestral Confluences est un orchestre associatif qui réunit un cinquantaine de musiciens professionnels, amateurs et étudiants de haut niveau de la Drôme , l’Ardèche et parfois plus loin

rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesamisdesartsetdumusee@gmail.com

English :

The ensemble orchestral Confluences is an association orchestra that brings together some fifty professional, amateur and student musicians of the highest calibre from the Drôme, Ardèche and sometimes further afield

German :

Das Orchesterensemble Confluences ist ein Vereinsorchester, das etwa fünfzig professionelle Musiker, Amateure und Studenten auf hohem Niveau aus der Drôme, der Ardèche und manchmal auch weiter weg vereint

Italiano :

L’ensemble orchestrale Confluences è un’orchestra associativa che riunisce una cinquantina di musicisti professionisti, dilettanti e studenti di alto livello provenienti dalla Drôme, dall’Ardèche e talvolta anche da altre regioni

Espanol :

El conjunto orquestal Confluences es una orquesta asociativa que reúne a unos cincuenta músicos profesionales, aficionados y estudiantes de alto nivel de la Drôme, Ardèche y, a veces, de más lejos

