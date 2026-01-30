concert Confluences Temple St Ruf Valence

concert Confluences

Temple St Ruf Rue St James Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:30:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Le concert sera au bénéfice de Fanatenane, association œuvrant à Madagascar pour les enfants séparés de leurs familles en raison d’un tabou ancestrale. Il sera donné par l’ensemble vocal Pas*sages, dirigé par Guy Martino.

.

Temple St Ruf Rue St James Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes arafanatenane@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The concert will benefit Fanatenane, an association working in Madagascar to help children separated from their families by ancestral taboos. It will be given by the Pas*sages vocal ensemble, directed by Guy Martino.

L’événement concert Confluences Valence a été mis à jour le 2026-01-30 par Valence Romans Tourisme