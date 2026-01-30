concert Confluences Temple St Ruf Valence
concert Confluences Temple St Ruf Valence dimanche 8 mars 2026.
concert Confluences
Temple St Ruf Rue St James Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 17:30:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Le concert sera au bénéfice de Fanatenane, association œuvrant à Madagascar pour les enfants séparés de leurs familles en raison d’un tabou ancestrale. Il sera donné par l’ensemble vocal Pas*sages, dirigé par Guy Martino.
.
Temple St Ruf Rue St James Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes arafanatenane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The concert will benefit Fanatenane, an association working in Madagascar to help children separated from their families by ancestral taboos. It will be given by the Pas*sages vocal ensemble, directed by Guy Martino.
L’événement concert Confluences Valence a été mis à jour le 2026-01-30 par Valence Romans Tourisme