Concert connaissance des jeunes interprètes Liya PETROVA & Adam LALOUM Gavaudun

Église de Laurenque Gavaudun Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Lire un aperçu des revues de presse concernant Liya PETROVA et Adam LALOUM revient à rechercher dans un dictionnaire la liste exhaustive des termes les plus laudatifs qui soient.

Reconnus par tous comme faisant partie des meilleurs interprètes de l’époque, ils parcourent le monde pour donner des concerts prestigieux. Leur complicité est époustouflante et promet un concert d’ouverture de saison somptueux.

Liya et Adam offriront un programme somptueux avec les sonates de Robert SCHUMANN, Johannes BRAHMS et STRAUSS. .

Église de Laurenque Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 25 79

