Combret

Concert Connaught Brass Quintette

Rue de l’Eglise Combret Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Un merveilleux concert avec ces musiciens incontournables ..dans le contexte du festival ‘Les Balades Musicales’

20 .

Rue de l’Eglise Combret 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 60 43

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English :

A wonderful concert with these essential musicians ..as part of the ‘Les Balades Musicales’ festival

L’événement Concert Connaught Brass Quintette Combret a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)