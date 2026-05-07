Concert Connaught Brass Quintette Combret
Concert Connaught Brass Quintette Combret samedi 22 août 2026.
Combret
Concert Connaught Brass Quintette
Rue de l’Eglise Combret Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Un merveilleux concert avec ces musiciens incontournables ..dans le contexte du festival ‘Les Balades Musicales’
20 .
Rue de l’Eglise Combret 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 60 43
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English :
A wonderful concert with these essential musicians ..as part of the ‘Les Balades Musicales’ festival
L’événement Concert Connaught Brass Quintette Combret a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)