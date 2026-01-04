Concert conservatoire cap atlantique Complexe Petit Breton Pénestin
Concert conservatoire cap atlantique Complexe Petit Breton Pénestin Jeudi 29 janvier, 19h00 15€/10€
Vendredi 30 janvier, le Conservatoire intercommunal de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo propose un concert au piano dans le cadre de la Nuit des Conservatoires.
Nathalie Darche et Julien Dassié, professeurs au Conservatoire intercommunal de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo viennent à Pénestin avec leurs élèves et se réunissent pour un concert autour du piano à plusieurs mains ! A quatre, six ou huit mains, ils vous offriront tout un panorama, d’hier à aujourd’hui, d’oeuvres incontournables ou plus confidentielles, de Mozart à Ligetti, en passant par Bizet, sans oublier quelques compositions personnelles de Julien Dassié. Du piano à l’infini ! La première partie est assurée par les élèves du Conservatoire.
Début : 2026-01-29T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-29T21:30:00.000+01:00
Complexe Petit Breton allée des sports 56760 PENESTIN Pénestin 56760 Morbihan