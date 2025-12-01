Concert Conservatoire de Musique de Bouzonville Eglise Saint-Pierre-aux-liens Ébersviller

Concert Conservatoire de Musique de Bouzonville

Eglise Saint-Pierre-aux-liens 11 rue Principale Ébersviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’ensemble Flûtes en Chœur et la Classe Orchestre du Conservatoire de Musique de Bouzonville vous invitent à un concert à l’Eglise Saint-Pierre-aux-liens d’Ebersviller.

Venez écouter nos jeunes musiciens qui sauront vous émerveiller avec un programme éclectique et aussi avec des musiques de Noël.Tout public

0 .

Eglise Saint-Pierre-aux-liens 11 rue Principale Ébersviller 57320 Moselle Grand Est +33 6 15 96 24 47

English :

The Flûtes en Ch?ur ensemble and the Orchestral Class of the Bouzonville Conservatory of Music invite you to a concert at the Eglise Saint-Pierre-aux-liens in Ebersviller.

Come and listen to our young musicians who will delight you with an eclectic program, including Christmas music.

L’événement Concert Conservatoire de Musique de Bouzonville Ébersviller a été mis à jour le 2025-12-04 par TROIS FRONTIERES TOURISME