Concert Consuelo Lepauw avec Georges Lepauw Domaine du Sablou Fanlac

Concert Consuelo Lepauw avec Georges Lepauw Domaine du Sablou Fanlac dimanche 27 juillet 2025.

Concert Consuelo Lepauw avec Georges Lepauw

Domaine du Sablou 2877 Route du Memorial Fanlac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

ARTI & GAUDIO présente Consuelo Lepauw violoniste franco-américaine avec Georges Lepauw, pianiste franco américain.

Vivez un moment unique au domaine du Sablou

ARTI & GAUDIO présente Consuelo Lepauw violoniste franco-américaine avec Georges Lepauw, pianiste franco américain.

Vivez un moment unique au domaine du Sablou

Bach, Ravel, Bizet, Brahms.

Participation Libre. .

Domaine du Sablou 2877 Route du Memorial Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 84 24 88 assoartigaudio@gmail.com

English : Concert Consuelo Lepauw avec Georges Lepauw

ARTI & GAUDIO presents Consuelo Lepauw, Franco-American violinist, with Georges Lepauw, Franco-American pianist.

Experience a unique moment at the Domaine du Sablou

German : Concert Consuelo Lepauw avec Georges Lepauw

ARTI & GAUDIO präsentiert Consuelo Lepauw, französisch-amerikanische Violinistin, mit Georges Lepauw, französisch-amerikanischer Pianist.

Erleben Sie einen einzigartigen Moment auf der Domaine du Sablou

Italiano :

ARTI & GAUDIO presenta Consuelo Lepauw, violinista franco-americana, con Georges Lepauw, pianista franco-americano.

Vivete un momento unico al Domaine du Sablou

Espanol : Concert Consuelo Lepauw avec Georges Lepauw

ARTI & GAUDIO presenta a Consuelo Lepauw, violinista franco-americana, con Georges Lepauw, pianista franco-americano.

Viva un momento único en el Domaine du Sablou

L’événement Concert Consuelo Lepauw avec Georges Lepauw Fanlac a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère