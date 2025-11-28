Concert Consultations Doubs
Concert Consultations
Espace les Rives du Doubs Doubs Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 22:30:00
2025-11-28
Organisé par la ligue contre le cancer.
Les Grains d’Phonie sont de retour cette année avec un nouveau spectacle décalé. Con…sultations. 1ère partie Le Chœur des Lavaux. Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier. .
Espace les Rives du Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 pontarlier@destination-hautdoubs.com
