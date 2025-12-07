Concert conté autour de Suzanne Valadon Salle des fêtes Bessines-sur-Gartempe

Concert conté autour de Suzanne Valadon Salle des fêtes Bessines-sur-Gartempe dimanche 7 décembre 2025.

Concert conté autour de Suzanne Valadon

Salle des fêtes 6 Avenue Jean-Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Il s’agit

Plongez dans l’univers sensible et coloré de Suzanne Valadon, à travers un concert conté mêlant musique et récit. Portées par le conte, les œuvres de l’artiste prennent vie, accompagnées par les sonorités délicates de Amelle et Baptiste, 2 musiciens (violon et harpe) de l’association Harpamaëlle d’Aixe-sur-Vienne. Un moment poétique où peinture, mots et musique s’entrelacent pour célébrer la liberté créatrice de cette figure majeure de Montmartre. Un voyage artistique et émotionnel à ne pas manquer. .

Salle des fêtes 6 Avenue Jean-Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 82 89 27 besvaladon@gmail.com

English : Concert conté autour de Suzanne Valadon

These are

German : Concert conté autour de Suzanne Valadon

Es handelt sich um

Italiano :

Si tratta di

Espanol : Concert conté autour de Suzanne Valadon

Se trata de

L’événement Concert conté autour de Suzanne Valadon Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Monts du Limousin